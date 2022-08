Coppa Italia, il Siracusa non 'infiamma' ma vince il derby di misura contro il Real

Il Siracusa deve accontentarsi di un gol per vincere il derby contro il Real, nella prima di Coppa Italia, sul netro di Avola per l'inagibilità dello 'De Simone'. Un calcio piazzato di Luca Ficarrotta consente al Siracusa di piegare il Real Siracusa Belvedere . Non è ancora scoccato il quarto d’ora quando, su punizione dai 35 metri, indirizza di sinistro la sfera sotto l’incrocio dei pali. Poco prima, gli azzurri avevano sfiorato la rete con il colpo di testa di Belluso, deviato da Aglianò sulla traversa. Poi poco o nulla fino ai minuti finali del primo tempo quando Savasta ha impegnato Aglianò con un tiro da buona posizione mentre, per il Real, l’ex Rossitto, in presunta posizione irregolare, ha esaltato i riflessi di Genovese, bravo a deviare in tuffo la sua conclusione in diagonale nell’unica vera occasione da gol costruita dai padroni di casa.

Ripresa a ritmi blandi. In apertura due buone occasioni per gli azzurri, prima con Guerci, imbeccato dal solito Ficarrotta (palla deviata in angolo dal portiere), poi con Savasta, la cui semirovesciata è terminata alta. Poi la girandola delle sostituzioni e Real in avanti senza però creare pericoli all’attenta retroguardia azzurra. A fine gara i calciatori aretusei hanno raccolto gli applausi dei tifosi organizzati, che li hanno sostenuti a gran voce per tutta la partita.

Il Siracusa visto oggi all'opera non sembra la squadra giusta per vincere il campionato.