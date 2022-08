Calcio di Eccellenza, Coppa Italia: il Modica parte bene ma subisce la reazione del Santa Croce, ci pensa Pellegrino a rimediare (2 a 2)

Il Santa Croce si sveglia nel secondo tempo della gara di andata del primo turno di Coppa Italia ed evita una sconfitta che, da come si erano messe le cose, sembrava molto vicina. Il derby di Eccellenza tra Santa Croce e Modica finisce in parità, 2 a 2. I rossoblu modicani erano passati in vantaggio al 37’ con Micoli ma nella ripresa hanno subito la veemente reazione dei locali che hanno prima pareggiato con l’ex Ravalli dopo appena 8’ e poi il vantaggio, 6’ dopo, con Giuffrida. L’undici di Giancarlo Betta ha trovato il gol del definitivo pareggio al 78’ con Pellegrino ( nella foto) che si dimostra sempre di più un uomo della provvidenza.