Mosca: Kiev sta facendo terrorismo nucleare

"Sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia il regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare". Lo ha detto la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista, secondo quanto riporta Itartass.

"Ovviamente" il terrorismo nucleare "può essere fatto non solo da coloro che possiedono armi nucleari o bombe sporche, ma anche nel modo in cui vediamo ora", ha insistito. "Mosca spera che la visita degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare, abbia finalmente luogo, nonostante l'influenza distruttiva di Kiev", ha aggiunto.