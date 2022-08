Alla guida sotto gli effetti della droga: denunciato a Catania

I poliziotti del Commissariato Sezionale Borgo Ognina hanno denunciato un 54enne per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanza stupefacente.

L’uomo, infatti, in evidente stato confusionale, veniva fermato nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì a bordo della sua auto, una Lancia Y, in via Novalucello.

Messo alle strette dagli agenti, ammetteva di aver fatto uso, qualche minuto prima di sostanza stupefacente del tipo eroina e di essersi successivamente messo alla guida.

Gli agenti, pertanto, provvedevano a ritirare la patente di guida e a porre sotto sequestro l’autovettura dell’uomo che, tra l’altro, risultava priva di copertura assicurative e revisione.