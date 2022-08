Catania, attività in spiaggia: partnership tra Le Palme e l'Unione italiana ciechi e ipovedenti

La partnership tra Le Palme di Catania e l’Unione Italiana Ciechi crea uno spazio di totale sicurezza per i ragazzi meravigliosamente abili e le loro famiglie.

Il mare, la spiaggia e l’aspetto ludico e ricreativo per superare i pregiudizi ed accettare l’altro come fratello di luce. La partnership tra il lido “Le Palme” di Catania e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti assume i contorni di una conquista di civiltà che risponde alle reali esigenze di tanti meravigliosamente abili, e delle loro famiglie, che vogliono godersi l’estate a 360°. Comunicare e sorridere per abbattere tutte quelle barriere fatte di pregiudizi e luoghi comuni.

“Un grande merito va dato a Rita Puglisi, presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale di Catania- ha evidenziato il responsabile del complesso turistico Le Palme, Vito Bruno – una donna si è prodigata tanto per rendere operativa una collaborazione dal grande valore sociale. Insieme stiamo facendo grandi cose cominciando con l’aiutare tantissime famiglie. Mamme e Papà sottoposte ad un carico enorme di responsabilità e che, per alcune ore, possono rilassarsi perché sicuri di aver affidato i propri figli a personale altamente preparato e specializzato. Sostenere i ragazzi meravigliosamente abili nella fase del divertimento, e di tutti i loro bisogni quotidiani, vuol dire alleggerire la pressione a cui sono sottoposti i genitori”.