Covid: in Sicilia sono 536 i nuovi positivi con 9 morti: 119 casi a Catania

Sono 536 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.303 tamponi processati. Ieri erano 1.246. Sulla decrescita potrebbe avere influito il minor numero di tamponi effettuati in concomitanza con il fine settimana. Il tasso di positività è al 10,1% in diminuzione rispetto al 13,3% di ieri. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 71.858 con un aumento di 45 casi. I guariti sono 482 e nove sono le vittime, che portano il totale dei decessi a 12.066. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 458, esattamente come il giorno precedente, in terapia intensiva sono 21, tre in meno rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 102 casi, Catania 119, Messina 114, Siracusa 39, Trapani 45, Ragusa 34, Caltanissetta 36, Agrigento 35, Enna 12.