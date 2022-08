Migranti: due sbarchi a Lampedusa nella notte, continuano i trasferimenti

Sono 44 i migranti sbarcati con due arrivi durante la notte a Lampedusa. Dall'isola continuano i trasferimenti per alleggerire l'hotspot. Prima della mezzanotte, la motovedetta V802 della Guardia di finanza, ad un miglio dalla costa, ha intercettato e bloccato una barca di 8 metri, partita da Sfax, con 34 persone sedicenti originari di Guinea, Costa d'Avorio, Camerun e Nigeria. Nel gruppo anche 10 donne e 3 minorenni. Pochi minuti prima delle 2, i carabinieri hanno sorpreso, dopo un approdo autonomo, 10 tunisini a Cala Pisana. Assieme a loro c'erano anche due minorenni e una donna incinta che è stata portata al Poliambulatorio. Altre due donne incinte, evacuate ieri dalla Ocean Viking, sono state intanto trasferite, in elisoccorso, all'ospedale di Agrigento. Ieri sera, con il traghetto di linea Cossydra per Porto Empedocle, sono stati trasferiti 81 migranti. Durante la notte, 50 hanno lasciato Lampedusa con destinazione Porto Empedocle a bordo della motovedetta Cp273 della Guardia costiera. All'hotspot di contrada Imbriacola restano 1.264 ospiti a fronte di 350 posti.

FOTO ANSA