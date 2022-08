Terremoti, sciame sismico tra le province di Enna e Catania

Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato alle ore 22:01 otto km a Nord Est di Regalbuto in provincia di Enna ad una profondità di 16 km dall’Ingv di Catania e un terremoto di magnitudo 3.5 alle ore 21,41 a Bronte in provincia di Catania. Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state registrate circa 30 scosse di terremoto tra le province di Enna e Catania. In particolare sono 13 le scosse registrate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in meno di 24 ore in provincia di Enna e 16 in provincia di Catania. Si tratta di uno sciame sismico che sta interessando i Comuni di Regalbuto e Troina in provincia di Enna e Bronte e Maletto in provincia di Catania. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture.