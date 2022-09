Riccardo Gennuso: "Ritardi nei lavori sulla Provinciale Rosolini - Pachino"

"I lavori sulla Provinciale 26 Pachino - Rosolini segnano il passo. La manutenzione dell'importante arteria stradale doveva concludersi a settembre, ma con questo andazzo ci vorrà almeno un anno". Lo denuncia il candidato di Forza Italia, all'Ars, Riccardo Gennuso. "La pazienza - dice Riccardo Gennuso - ha un limite. Limite che adesso è stato superato perchè la Rosolini - Pachino è ancora una mulattiera. Siamo ancora in piena stagione estiva e non è tollerabile transitare su una strada che è una mulattiera. La Provinciale è una strada che collega due centri di oltre 40 mila abitanti. Molti sono i vacanzieri che quotidianamente raggiungono le strade del mare, poi ci sono i pendolari che ogni mattina debbono recarsi sul posto di lavoro ed è infine una strada che collega la zona sud della provincia di Siracusa con la provincia di Ragusa. Questa strada - conclude Gennuso - in passato è stata teatro di tante tragedie e di lutti. Adesso è arrivato il momento di accelerare il rifacimento di tutto il manto stradale e le opere per la regimentazione delle acque piovane".