Canicattini, al Comune consulente in tema di diritti

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, con propria determina, ha nominato la 26enne canicattinese Giorgia Rubera, attivista Lgbtq+, sua consulente ed esperta a titolo gratuito per quanto riguarda le tematiche relative ai diritti e alle discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Giorgia Rubera, protagonista lo scorso luglio della prima cerimonia ufficiale di Unione Civile con la sua compagna nel Comune di Canicattini Bagni, è referente dell’Amministrazione comunale per il progetto LAMBDA, finanziato per un importo di 99.820 euro dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso da Agedo Ragusa e dall’Associazione Culturale Dahlia di Palazzolo Acreide insieme ai Comuni di Ragusa (capofila) e di Canicattini Bagni dove saranno attivati due Centri di assistenza e ascolto di prevenzione e contrasto alla violenza legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere.