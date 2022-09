Libri, "Una storia per Francesca Morvillo": prima presentazione nazionale alla Libreria Tante Storie

"Maggio a Palermo. Una storia per Francesca Morvillo" esce in tutte le librerie il 13 settembre, e in quella data verrà presentato per la prima volta a livello nazionale alla Libreria Tantestorie di Palermo (via Ludovico Ariosto 27 A/B) alle ore 18. La Libreria di Giuseppe Castronovo continua a svolgere un ruolo altamente formativo e di educazione alla legalità, innanzitutto per le nuove generazioni. Ad accompagnare l'esordio in libreria sarà presente Alfredo Morvillo, magistrato come la sorella Francesca, insieme all'autrice Gilda Terranova e al libraio Giuseppe Castronovo che dialogherà con l'autrice e con il magistrato.

Sono passati trent'anni dalla morte di Francesca Morvillo, e sull'unica donna magistrato vittima di mafia solo quest'anno, in occasione del trentennale dalle stragi del 1992 in cui morirono Falcone e Borsellino, sembra essersi risvegliata l'attenzione. Il vuoto precedente è derivato, forse, dallo stesso riserbo che ha caratterizzato la sua vita e che Gilda Terranova ha cercato di colmare in un romanzo che per la prima volta racconta questa figura ai giovani lettori. Una testimonianza di coraggio, amore e determinazione ambientata in una Palermo cupa e sotto assedio, dove rifulge però la luce di una donna fuori dal comune. Morvillo condivise con il marito Giovanni Falcone visioni e ideali e scelse di stargli sempre accanto, vivendo assieme a lui una vita blindata, priva di molte libertà, ma non di quella di esercitare fino al suo ultimo giorno il suo lavoro di magistrato.