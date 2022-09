Un 59enne di Torino è annegato nel mare di Santa Maria del Focallo dove l'uomo si era recato per fare il bagno. Secondo quanto è stato possibile accertare l'uomo sarebbe stato colto da malore appena entrato in acqua. Il posto isolato non ha permesso soccorsi immediati: solo quando il corpo dell'uomo è stato trascinato dalle onde sulla battigia è arrivato il personale del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.