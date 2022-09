Rapine in autogrill sull'autostrada Catania-Messina: arrestato un 31enne

Ha fatto irruzione con la motosega in funzione, in due stazioni di servizio, e ha comprensibilmente scatenato il panico. La polizia di Stato ha fermato un uomo che, all’alba di una domenica di fine agosto, avrebbe seminato letteralmente il terrore in due aree di servizio tra Messina e Catania. La Polizia Stradale di Messina ha rintracciato l’uomo, un 31enne catanese con precedenti penali, e lo ha arrestato. L’uomo sarebbe entrato nelle stazioni di servizio con la motosega accesa, avrebbe minacciato il banconista costringendolo a consegnagli il denaro e tutti i tagliandi Gratta&Vinci. Dopo essersi allontanato a bordo di una Nissan Micra avrebbe messo in atto un altro colpo analogo, in una stazione di servizio sulla stessa autostrada, a pochi minuti di distanza.

Ci sono volute meno di dodici ore agli investigatori della Sezione di Polizia Stradale di Messina per identificare l’uomo. Le ricerche sono scattate subito e il 31enne è stato rintracciato a Mascali, in provincia di Catania, dove i poliziotti sono arrivati dopo aver passato al setaccio le abitudini del giovane. L’automobile che aveva utilizzato nelle azioni è stata individuata, seminascosta dalla vegetazione.

Appariva quindi fondamentale non perdere di vista il veicolo ed allo stesso tempo non tradire la propria presenza rispetto al continuo via-vai di abitanti della zona. Agli Agenti della Polstrada non è rimasta altra scelta che quella di fingersi bagnanti, svestendo i propri panni e rimanendo in costume, per poter tenere d’occhio l’auto in maniera insospettabile.

Dopo alcune ore, nel tardo pomeriggio, la svolta: l’uomo è stato notato uscire da una delle abitazioni del complesso per dirigersi laddove aveva lasciato la “Micra” ed è stato immediatamente bloccato e perquisito: addosso aveva ancora la gran parte del denaro contante provento delle rapine, ovvero 1.330 euro, mentre, dalla perquisizione dell’auto è stata rinvenuta una notevole quantità di monetine da 10 e 20 centesimi, per un totale di altri 34 euro. Altre conferme della sua colpevolezza sono provenute dalla perquisizione dell’abitazione: oltre a due borsoni preparati con abbigliamento ed effetti personali (chiaro segno di un imminente spostamento) è stato rinvenuto uno zaino contenente altro denaro in moneta, per un valore di 331 euro e oltre 411 tagliandi “Gratta & Vinci” di varie versioni, la gran parte dei quali ancora da utilizzare. Infine è stata ritrovata anche la motosega utilizzata per compiere le rapine: un modello utilizzato per la potatura di alberi, alimentato a batteria, perfettamente lubrificata e con catena molto affilata.

Per il trentunenne è scattato così il fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina aggravata e continuata e si sono spalancate le porte del carcere. Condividendo le risultanze d’indagine, la Procura della Repubblica ha richiesto la convalida del provvedimento e l’applicazione della custodia cautelare in carcere, che il G.I.P. del Tribunale di Catania ha integralmente accolto.