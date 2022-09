Regionali, Claudio Fava: "Di Paola mente, viltà di Conte e M5s"

"Posso dare un commento tecnico molto semplice: Nuccio Di Paola dice cazzate. Sa perfettamente che l'opposizione è passata anche attraverso altri banchi, a cominciare dai Centopassi, dal lavoro fatto in commissione antimafia e i segni che abbiamo lasciato. Che adesso questo giovanotto incoronato candidato, che tale sarà per poche settimane, si possa permettere di dire di essere l'unica alternativa, mi sembra un luogo comune stantio che tutti ripetono a pappagallo senza rendersi conto di quanta menzogna ci sia dentro". Lo ha detto il leader di Centopassi, Claudio Fava, in una conferenza stampa a Palermo in cui ha presentato i candidati e il programma delle lista nell'ambito della coalizione di centrosinistra per le elezioni regionali in Sicilia.

"Sarebbe stato molto più onesto da parte sua dire che sono andati da soli perché sperano di avere mezzo punto in più. Avrei avuto più rispetto, ma dirci che vanno da soli perché sono loro l'unica alternativa alla destra si può definire in un solo modo: cazzate - ha insistito Fava - Dispiace per una scelta di viltà da parte di Conte e del Movimento 5 Stelle, una viltà elettorale, un piccolo conteggio da ragioniere della politica, quell'idea di poter sfruttare qualche decimale di punto andando da solo e scegliendo di tirarsi fuori da un progetto che avevano contribuito a costruire - ha aggiunto - Conte si è arrampicato su specchio insaponato, è una pagina misera che non ha nulla a che vedere con la politica, una rottura basata solo su un'idea che qualche sondaggista gli aveva suggerito per raccattare qualche voto in più. Che la politica si riduca a questo è cosa misera - ha concluso - Una miseria che arriva da come Conte a Roma ha impedito ai 5 Stelle di stare in coalizione con il centrosinistra".