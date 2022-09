I funerali di Gorbaciov, migliaia in fila a Mosca per l'ultimo addio

Si è conclusa a Mosca la cerimonia d'addio dell'ex presidente dell'Urss Michail Gorbaciov. La camera ardente, nella quale hanno sfilato in migliaia tra cittadini comuni, politici e personalità, si è svolta nella Sala delle Colonne della Casa dei sindacati, che nel passato ha visto le esequie di tutti i leader sovietici.

Gorbaciov sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy, accanto alla moglie Raissa.

Assente, come annunciato, il presidente Vladimir Putin. C'è l'ex presidente e vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitri Medvedev. Oggi il leader ungherese Orban a Mosca per la cerimonia, non sono previsti incontri con il presidente russo.