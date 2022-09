Un bagno di folla a Solarino per l'ultimo addio a Sebiana donna - coraggio

Un piazzale gremito all'inverosimile, occhi lucidi, commozione ed anche dolore. Solarino ha dato l'ultimo addio a Sebastiana Brancato, 'Sebiana' per tutti, la mamma di 39 anni, che abitava a Floridia, con marito e figlio, stroncata da un male incurabile. Una lotta impari contro un tumore che gli aveva intaccato tre orhani vitali, durata per cinque anni. I familiari un paio di mesi fa avevano avviato una raccolta di fondi per tentare l'impossibile: un intervento chirurgico al Centro oncologico in Svizzera. Il carcinoma, però, è stato più potente della speranza a Sebiana non ce l'ha fatta. Tantissima gente ai funerali nella Parrocchia della Mdonna delle Lacrime, la stessa chiesa che la mamma aveva frequentato da bambina. Per la straordinaria affluenza di persone, la Misericordia ha allestito un presidio per eventuali emergenze. Durante l'omelia il celebrante ha avuto parole di conforto per il marito, Pietro Palumbo, che adesso dovrà prendersi cura del figlio di 10 anni. Sebiana li guarderà con il coraggio di sempre dal cielo.

L.M.