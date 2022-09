Modica, lo scandalo rifiuti anche in pieno centro: e le istituzioni latitano

A Modica, approfittando dell'emergenza rifiuti che si protrae ormai da quasi tre mesi, le vergognose discariche hanno occupato anche il centro storico. La foto è stata scattata venerdì 2 settembre in via Vittorio Veneto, accanto alle scuole di Santa Marta. Insieme a diversi scatoloni, è comparso anche un materasso che è rimasto "in vetrina" per alcuni giorni. La ditta che ha in appalto il servizio di igiene urbana non è intervenuta, probabilmente facendosi forte del fatto che per questo tipo di rifiuti funziona, nella zona artigianale, il punto di raccolta. Purtroppo, però, il "sistema rifiuti" a Modica è completamente fuori controllo anche perchè molti (anche provenienti dai centri vicini) approfittando del caos, continuano a liberarsi della spazzatura nelle decine di discariche a cielo aperto che proliferano nelle campagne del Modicano e alla immediata periferia della città. Gli appelli della società civile al commissario comunale di Modica, Domenica Ficano, e al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, rimangono lettera morta, naufragati in un colpevole e imbarazzante silenzio. Nessuna buona notizia neppure dalla Regione, come se il problema non esistesse o come se, non parlandone, lo si rimuovesse. E che dire delle autorità sanitarie provinciali di Ragusa e della Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR)? Troppi silenzi o, al massimo, il comodo paravento della chiusura delle discariche sature che hanno messo in crisi il sistema. I cittadini, a cominciare da quelli di Modica che stanno sopportando una situazione vergognosa, esigono risposte e soluzioni.