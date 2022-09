Si tuffa a Sampieri e sbatte la testa: ragazzo grave ricoverato a Catania

Un maldetto tuffo che potrebbe provocargli danni irreparabili. E' accaduto sabato nel mare di Sampieri, in territorio di Scicli, a un ragazzo di Bergamo di 26 anni, in vacanza in Sicilia. Il giovane non era da solo in contrada di Punta Pisciotto ed è stato un amico a fare scattare i soccorsi quando non l'ha più visto riemergere dall'acqua. Quando il corpo del giovane è stato recuperato, la vittima aveva perso conoscenza. In contrada Punta Pisciotto è arrivata un ambulza del118 he ha provveduto a trasferire il ferito al Presidio territoriale d'emergenza di Pozzallo. I sanitari di turno verificata la criticità del ragazzo ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza -per un trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo quanto si è appreso sul posto, il turista avrebbe battuto la fronte contro la scogliera, dopo essersi tuffato. Le sue condizioni vengono ritenute gravi.