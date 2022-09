Covid, nel Ragusano ancora in calo il numero dei contagi

Diminuisce ancora iI numero dei positivi al Covid nel Ragusano. Lo si evince dal report Asp del 4 settembre. I positivi in totale sono 855: 844 si trovano in isolamento domiciliare, 11 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. Non si registrano nuovi decessi per cui il numero dei morti è sempre di 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 9 Acate, 18 Chiaramonte, 74 Comiso, 2 Giarratana, 42 Ispica, 222 Modica,

4 Monterosso, 50 Pozzallo, 188 Ragusa, 26 Santa Croce Camerina, 71 Scicli, 138 Vittoria.