Regionali, il Pd presenta la lista a Siracusa: l'outsider è Tiziano Spada

Il Pd ha presentato a Siracusa i candidati alle prossime regionali ed alle Politiche. In un partito sconquassato dai litigi e dalla polemiche, c'è per. questo scorcio del 2022 una ventata di freschezza. L'outsider è sicuramente il giovane floridiano, Tiziano Spada. Sa rivolgersi al pubblico, è politicamente preparato ed ha dalla sua parte il sostegno del sindaco di Floridia, Marco Carianni ed una buona roccaforte, anche nella vicina Solarino. Tiziano Spada grazie al suo Movimento Idea, è riuscito a strutturarsi in tutta la provincia. Insomma ha i numeri per essere la sorpresa di questa campagna elettorale. Per lui l'asticella del termometro sale anche nei comuni vicini a Floridia. A cominciare da Siracusa, Sortino e Canicattini Bagni. In corsa per l'Ars pure Katiuscia Caramella, Vania Ciulla, Gaetano Cutrufo, e Giuseppe Stefio, quest'ultimo sindaco di Carlentini.

Alla Camera nel Collegio plurinominale 3 (Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa), dove al secondo posto è candidata la siracusana Glenda Raiti, e ancora, Antonio Nicita, capolista al Senato nel Collegio plurinominale P02 (Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa), l’ex Ministro Lucia Azzolina candidata alla Camera nel Collegio uninominale U04 di Siracusa per la coalizione di centrosinistra e capolista al plurinominale per Impegno Civico di Luigi Di Maio. Chiuse la squadra Paolo Amenta, sindaco di Canicattini, in corsa al Senato nel Collegio uninominale U05 (province di Siracusa, Ragusa e parte di Catania) per il PD e la coalizione di centrosinistra con Verdi Sinistra, +Europa e Impegno Civico.

(Nella foto a sinistra il sindaco di Floridia Marco Carianni con Tiziano Spada)