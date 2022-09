Calcio di Eccellenza, il Modica spreca troppo e sul campo dell'Aci Catena non va oltre il pari ( 0 a 0 )

Finisce senza reti al polivalente di Aci Catena il match di esordio del campionato di Eccellenza tra Aci Catena e Modica. A recriminare è il Modica che ha sprecato molte occasioni per passare in vantaggio e incamerare tre punti. Supremazia dei rossoblù di Giancarlo Betta per tutta la partita. Il Modica ha avuto le migliori opportunità nel primo tempo: già all'11' i rossoblù colpiscono un palo all’ 11’ con il nuovo acquisto Falco; al 28’ tapin di Agodorin (nella foto) parato dal portiere acitano che, alla mezzora, si è reso protagonista di un vero e proprio miracolo su colpo di testa dell’argentino Mauricio Aquino.