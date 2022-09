Penoso debutto del Siracusa, contro il Nebros incassa un poker: finisce 4 - 2 per i locali

Comincia in salita il campionato del siracusa che al debutto in Evvellenza incassa un poker da parte del Nebros. Partita senza storia per i peloritani che hanno messo in evidenza tutti i limiti degli azzurri.

I ragazzi di mister Perdicucci schiantano il Siracusa con una tripletta del bomber Fioretti e la rete di Carrello.

Il Nebros sapeva che per vincere serviva la partita perfetta e così è stato. Hanno messo in campo unione, cuore, coraggio e determinazione ed hanno ottenuto i tre punti con merito. Per il Siracusa in gol Montagno e Sciotto (autogol).