Canada, 10 morti e 15 feriti a coltellate: caccia a due sospetti killer

Gigantesca caccia all'uomo in Canada, dopo che 10 persone sono state uccise e almeno altre 15 sono rimaste ferite in una serie di accoltellamenti in alcune remote e isolate comunità del Saskatchewan, una provincia centrale del Paese. I soccorritori hanno precisato che potrebbero esserci altri feriti. I sospetti killer sono due 30enni, Damien Sanderson e Myles Sanderson, in fuga a bordo una Nissan Rogue nera. Le autorità canadesi hanno dato il via a una vera e propria caccia all'uomo. Gli accoltellamenti sono avvenuti tra il villaggio abitato da indigeni di James Smith Cree Nation e quello vicino di Weldon, nella regione centrale del Canada. Al momento non è chiaro il movente, ma è filtrato che i due killer avrebbero scelto le prime vittime, e le altre poi le avrebbero colpite a caso nella furia omicida. La polizia ha diffuso le foto dei sospetti e avvertito la popolazione che i due sono armati e pericolosi. Le ricerche hanno condotto al capoluogo provinciale di Regina, 300 chilometri più a sud, dove i due sono stati avvistati. Il premier canadese, Justin Trudeau, ha definito "orribili e sconvolgenti" gli accoltellamenti. "Penso alle persone che hanno perduto un loro caro e a quelle che sono rimaste ferite".