Maniace, contatore manomesso con sconto in bolletta: denunciata 63enne

I Carabinieri della Stazione di Maniace, con l’ausilio di personale tecnico di E- Distribuzione, hanno denunciato in stato di libertà una casalinga 63enne del posto per furto aggravato. In particolare i militari, nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare il fenomeno delle forniture abusive di energia elettrica, avviati anche a seguito delle segnalazioni pervenute per rilevamento di consumo anomalo, hanno effettuato controlli a diverse abitazioni, tra cui quella della donna, riscontrando che la stessa aveva manomesso il contatore dell’energia elettrica, attraverso un allaccio collegato, a mezzo di “by pass”, direttamente alla rete pubblica. È scattato pertanto i deferimento per la 63enne che, sottraendo in modo fraudolento energia elettrica, ha arrecato un danno economico alla Azienda di distribuzione per 4.681,38 euro.