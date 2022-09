Regionali Sicilia, Pino Apprendi: Cento Passi è l'unica lista di sinistra presente alle elezioni

“Cento Passi è l’unica lista di sinistra presente alle elezioni regionali del 25 settembre prossimo”. Lo dice Pino Apprendi, candidato per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana.

“È stato fatto un grande lavoro in questi ultimi anni – aggiunge – non solo all’interno della Commissione antimafia regionale, ma anche nella società civile. Abbiamo portato avanti importanti battaglie come quella sul diritto allo studio, collaborato nei territori con gli enti del Terzo Settore per promuovere azioni di solidarietà e giustizia sociale. Tanto è stato fatto anche sul versante della promozione della cultura, con iniziative portate avanti il più delle volte senza contributi pubblici, ma con risorse private ed il lavoro di decine di volontari”.

“Oggi siamo gli unici – conclude – a pensare che bisogna ripartire proprio dai temi cari alla sinistra, come l’istruzione, la sanità, le infrastrutture, la solidarietà e la cultura, per segnare una svolta nel campo del governo della Regione”.