Evade dai domiciliari a Messina, 46enne arrestato a Catania

I Carabinieri della Stazione di Catania-Nesima hanno arrestato in flagranza di reato per “evasione” un 46enne catanese.

Nella circostanza, i militari sono stati allertati da una comunità terapeutica messinese, dove l’uomo è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina e dalla quale si era allontanato senza alcuna autorizzazione. Sono quindi state avviate le immediate ricerche da parte degli operanti, che hanno indotto il soggetto a presentarsi spontaneamente presso la Stazione Carabinieri di Nesima.

I Carabinieri, su diposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno pertanto ricondotto il 46enne presso la stessa comunità terapeutica il proprio domicilio, ripristinando la continuazione del provvedimento cautelare.