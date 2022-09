Modica, concluso IsulaFest 2022: domenica sera altra performance a Palazzo Sant'Anna

Un'altra grandissima serata domenica sera a conclusione di IsulaFest 2022 il festival organizzato da Isulafactory in collaborazione con l'Ente Liceo Convitto e Comune di Modica. Nel Chiostro del palazzo S.Anna di Modica energia ed emozioni hanno caratterizzato le performance degli artisti che si sono alternati sul palco. Andrea Agosta ha fatto letteralmente volare il pubblico con il suo live set di musica elettronica, tra punk e downtempo, trasportando il pubblico verso dimensioni tipiche dei club di Berlino o Londra, una contaminazione tra suoni e location di altissimo livello. Emozioni durante la performance del polistrumentista Salvo Scucces, un viaggio profondo attraverso sonorità sinfoniche riprodotti con l'elettronica e l'analogico soprattutto di strumenti a fiato che hanno estasiato i presenti. Infine lo special guest Jonas Davis, cantautore indie tedesco del quale è stato proiettato il documentario "Dreamer", realizzato durante la registrazione del suo ultimo album "Goliath" interamente a Modica. Il cantautore ha poi regalato una performance emozionante, bellissima ed essenziale, chitarra e voce, creando una magnifica atmosfera in un luogo che si presta tantissimo a queste sensazioni, coinvolgendo nel bis la bravissima musicista e produttrice Ucraina Maria Basel, attualmente a Modica per la registrazione del suo nuovo album, di cui Jonas è produttore.

Contaminazioni, ricerca e sperimentazione, sonorità alternative e ricercate, questo è stato IsulaFest 2022, due serate apprezzatissime in cui il numeroso pubblico ha potuto vivere forti emozioni musicali.