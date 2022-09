Gravina di Catania, presentata l'8^ edizione del Festival della birra

Dal 9 al 18 settembre ritorna il più bel festival della birra a Gravina di Catania. L’evento, che quest’anno giunge all’8° edizione, è stato presentato stamattina presso l’ufficio direzione del centro commerciale “Katanè”.

“Siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare che tutto è pronto per un festival che possiede in sé una formula vincente che piacerà sicuramente alle famiglie e alle persone di tutte le età- dichiara Franco Marcantonio, organizzatore dell’evento- il chilometro zero ed i prodotti della nostra tradizione sono un bene a cui non bisogna rinunciare. Ovviamente l’ambiente familiare, in eventi come questo, gioca un ruolo determinante nella socializzazione e nell’aggregazione delle persone. Parliamo di un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti e per questo- conclude Marcantonio- desidero ringraziare i tanti sponsor che hanno creduto in questo progetto”.

Spettacoli, coreografie fantastiche e puro intrattenimento. Un divertimento assicurato per tutte le età.

“Il festival rappresenta un appuntamento importante per la città di Gravina e per lo stesso centro commerciale “Katanè” che è il main sponsor della manifestazione. La location è pronta ad accogliere questo evento con i suoi spazi da vivere perché, oltre ad essere un'area per lo shopping, diventa luogo di socializzazione molto importante, sottolinea il direttore del centro commerciale “Katanè”, Rocco Ramondino.

L’8° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania diventa così il “meeting point” per tutti coloro che hanno voglia autentica di ritrovarsi in un luogo che punta contemporaneamente alla tradizione e all’innovazione.

“Parliamo di una vetrina importante per il nostro comune e l’intero hinterland etneo- afferma il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso- una tradizione consolidata per un indotto che porta innumerevoli vantaggi al territorio. L’associazionismo, l’imprenditoria locale e il Centro Commerciale Katanè sono tutti elementi assolutamente integrati nel tessuto sociale della nostra città”.

Promozione della birra e dello street food con la presenza di standisti pronti a soddisfare anche i palati più difficili ed esigenti.

“E’ stato allestito un format di grande importanza che quest’anno è stato pensato anche per coloro che hanno intolleranze alimentari e celiachia. Qui potranno gustare ottimo cibo e birre di qualità in totale sicurezza- sottolinea Barbara Pennisi, presidente associazione “Gravina in loco” – riprendere, dopo una lunga pausa legata alla pandemia, è fondamentale per lanciare un messaggio di ritorno alla vita e di riappropriazione degli spazi sociali”.