Licata, al Museo della Badia si presenta il libro "I treni del Sud" di Ildegardo Sorce

Sarà presentato venerdì 9 settembre 2022, alle 18,30, al Museo archeologico della Badia di Licata, il libro “I treni del Sud”, da poco pubblicato per i tipi di Algra Editore, scritto da Ildegardo, (meglio conosciuto come Armando) Sorce, autore, compositore e front man del Gruppo “Iricanti”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Giuseppe Galanti e dell’Assessore alla Cultura, Violetta Callea, l’autore converserà con Mariolina Di Salvo e Francesco Pira. Modererà il giornalista Angelo Augusto. Alcuni brani del libro saranno letti da Luisa Caldarella e saranno proposte alcune canzoni del gruppo Iricanti in tema con il testo.

La formula sarà quella del talk show, animato dal giornalista Angelo Augusto che solleciterà due amici che l’autore ha scelto per parlare del suo travolgente romanzo: il sociologo Francesco Pira, professore associato di sociologia all’Università degli Studi di Messina, dove insegna giornalismo web e comunicazione strategica, Delegato del Rettore alla Comunicazione e Direttore del Master in Esperto della Comunicazione Digitale, giornalista e l’Assistente sociale specialista, Mariolina Di Salvo, Presidente provinciale di Agrigento del Centro Italiano Femminile, docente a contratto del Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Palermo e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia.

Ildegardo Sorce è alla sua opera prima dopo i tanti successi come artista, cantante e autore di testi e musica. Laureato in Scienze Politiche, formatore e con un passato da Dirigente sindacale è stato sempre apprezzato per la sua grande sensibilità, l’attenzione al recupero della memoria e delle tradizioni e l’amore per la sua città, Licata e più in generale la Sicilia.