Noto, nel cortile del Collegio dei Gesuiti in scena il Balletto del Sud con "La luna dei Borboni"

Dopo una pausa di qualche giorno il XXXI Festival Internazionale del Balletto prosegue domani mercoledì 7 Settembre a Noto, nel cortile del Collegio dei Gesuiti, con l’arrivo in terra sicula della compagnia leccese pluripremiata il Balletto del Sud con uno spettacolo speciale “ La Luna dei Borboni”. Spettacolo ispirato all’omonima poesia di Vittorio Bodini, di cui quest’anno ricorrono i 70 anni dalla prima pubblicazione. Si tratta di una delle produzioni più moderne del repertorio della compagnia, che ha riscosso, fin dalle prime rappresentazioni, gran successo di pubblico e lodi dalla critica, creata da Fredy Franzutti, fondatore, direttore e coreografo del Balletto del Sud, ispirandosi all’opera di Bodini, intellettuale salentino, poeta, traduttore, conosciuto negli ambienti letterari e accademici come il più importante interprete e conoscitore italiano della letteratura spagnola. Il giorno dopo l’8 settembre, sempre la compagnia Balletto del Sud porterà in scena “Serata Romantica” un omaggio a Giacomo Leopardi e al romanticismo europeo. Danza, poesia e musica. In “Serata Romantica” le pagine più belle del repertorio ballettistico del periodo romantico (Giselle, La Sylphide, Coppelia, Papillon) e altre coreografie nel genere (La Traviata, L'Acquario, Les Sylphides,) incontrano i versi del poeta di Recanati - ritenuto il maggior poeta dell'Ottocento italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale. (FOTO: GIUSEPPE DISTEFANO)

