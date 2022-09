Covid, nel Ragusano in calo i contagi e i ricoveri in ospedale

E’ ancora in calo la curva dei contagi Covid nel Ragusano. Nel report del 6 settembre i positivi in totale sono 711: 701 si trovano in isolamento domiciliare, 10 ricoverati in ospedale. Non si registrano nuovi decessi per cui il numero dei morti è sempre di 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 7 Acate, 12 Chiaramonte, 60 Comiso, 2 Giarratana, 32 Ispica, 182 Modica, 4 Monterosso, 47 Pozzallo, 147 Ragusa, 25 Santa Croce,

60 Scicli, 123 Vittoria.