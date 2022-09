Predisposti dalla Prefettura di Ragusa servizi interforze a Vittoria e Comiso

Riunione in Prefettura a Ragusa per predisporre servizi interforze nei punti più sensibili tra i territori dei Comuni di Vittoria e Comiso. In relazione agli episodi che hanno suscitato maggior clamore e preoccupazione nei cittadini di Vittoria, Scoglitti e Comiso, i vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno comunicato che si è proceduto all’individuazione e al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, sia in stato di arresto che in stato di libertà, dei presunti autori dei fatti criminosi.