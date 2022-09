Doppio sbarco di migranti a Roccella Jonica: arrivati in 140

Ancora sbarchi quasi senza soste nel porto di Roccella Ionica. Dopo i cinque "arrivi" avvenuti tra sabato e lunedì per un totale di circa 400 migranti, oggi, nel giro di poche ore, nello scalo marittimo si sono avvicendati altri due sbarchi.

A seguito di operazioni di soccorso in mare al largo della costa della Calabria compiute dalla Guardia di Finanza del Roan di Vibo Valentia e di Roccella Ionica, sono stati 140 i migranti, tra siriani, iraniani, iracheni ed egiziani, giunti nello scalo roccellese. Tra i profughi tantissime donne (di cui una incinta) e un numero cospicui di bambini, alcuni dei quali con meno di quattro anni di età.

Prima di essere intercettati a diverse miglia di distanza dalla costa della Locride, i migranti, in entrambe le operazioni di soccorso, si trovavano a bordo di barche a vela in avaria partite dalla Turchia circa sei giorni fa.

Con questi ultimi due "arrivi" è salito a 16 il numero degli sbarchi che si sono verificati nel solo Porto di Roccella Ionica negli ultimi 20 giorni. Quarantotto, invece, quelli avvenuti nello scalo portuale roccellese dall'inizio dell'anno per un totale di 10 mila migranti.