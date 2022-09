Trovato con 2,2 chili di hashish: arrestato a Catanzaro

Era in possesso di oltre due chili di sostanza stupefacente e di 925 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Un ventitreenne è stato arrestato a Catanzaro dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio di pattugliamento del territorio nell'area nord della città, hanno notato il giovane che, alla vista della pattuglia, si è chiuso all'interno di un magazzino.

Entrati all'interno del locale per una effettuare una perquisizione, i carabinieri hanno trovato, suddivisi in vari involucri, oltre 1,2 chilogrammi di marijuana e un chilogrammo di hascisc oltre alla somma di denaro contante.