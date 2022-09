M5s, Giuseppe Conte a metà settembre a Siracusa per la campagna elettorale

Giuseppe Conte sarà a Siracusa tra pochi giorni, a metà settembre. Il presidente del MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto inserire il capoluogo aretuseo nella sua tre giorni siciliana (15,16 e 17 settembre), scegliendo Siracusa per uno dei momenti in cui incontrerà la piazza. A dare la notizia è stato il candidato alla Presidenza della Regione per il M5s, Nuccio Di Paola, durante un incontro organizzato per la presentazione della sua candidatura e della lista provinciale. "Giorno dopo giorno cresce l'entusiasmo attorno al Movimento 5 Stelle, perchè i siciliani perbene hanno voglia di stare dalla parte giusta", ha detto Di Paola intervenuto all'appuntamento con i candidati siracusani alla Regione: Giorgio Pasqua, Carlo Gilistro, Flavia Di Pietro, Fabio Fortuna e Nuccia Prumeri. All'incontro hanno partecipato anche i candidati alle nazionali Filippo Scerra e Cettina Di Pietro.

"E' una campagna elettorale strana, dove vediamo forze politiche di destra che vogliono cancellare il reddito di cittadinanza come primo punto del loro programma e intanto in Sicilia chiedono il voto ai percettori del rdc. Prima li hanno messi ai margini e condotti sotto la soglia di sopravvivenza ed ora, improvvisamente, poco prima del voto si ricordano di loro. Ma anche a sinistra non scherzano, con il Pd che insegue una sconosciuta agenda Draghi che blocca il superbonus quando da mesi noi portiamo avanti provvedimenti per riqualificare le abitazioni, per renderle indipendenti dal punto di vista energetico, considerando il caro bollette", hanno sottolineato a più voci i candidati siracusani del MoVimento 5 Stelle.