Sclafani Bagni, si presenta alla Masseria Fontana Murata il libro “1943: la Reconquista dell’Europa"

Organizzata dalle Sedi locali di BCsicilia di Alia, Marianopoli, Mussomeli, Roccapalumba e dalla Masseria Fontana Murata si presenta sabato 10 settembre 2022 alle ore 17,00, il libro di Alfonso Lo Cascio “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” (Giambra Editori). Dopo i saluti dei Presidenti delle Sedi di BCsicilia e l’introduzione di Rita La Monica dialogheranno con l’autore Elisa Chimento e Calogera Gattuso. Intermezzo musicale a cura di Orazio e Noemi Dispenza. L’incontro si terrà presso la Masseria Fontana Murata in C.da Fontanamurata in territorio di Sclafani Bagni (Strada Alia – Valledolmo).