L'emergenza a Stromboli, il sindaco di Lipari nominato Commissario

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo sarà il commissario per l'emergenza Stromboli, dichiarata a seguito dell'alluvione del 12 agosto scorso.

Lo ha anticipato il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di un incontro con i cittadini a Stromboli.

In precedenza Curcio ha presieduto una riunione presso il Centro operativo avanzato dell'isola. Presenti il prefetto Cosima Di Stani, esponenti della Protezione civile regionale e delle forze dell'ordine. Si apre così la seconda fase di questa emergenza.

All'atto del Consiglio dei ministri, che ha sancito lo stato di calamità naturale ed emergenza nazionale per Stromboli, seguirà un'ordinanza della Protezione civile nazionale, con la quale sarà nominato il commissario e, di concerto con quest'ultimo, l'individuazione degli interventi più urgenti da porre in essere sul territorio, avvalendosi, in prima istanza, del milione di euro, stanziato dal Governo.