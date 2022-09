I vigili del fuoco sono intervenuti, la notte scorsa, a Comiso per domare un incendio all'interno di un complesso residenziale alla periferia del comune in provincia di Ragusa. Le fiamme si sarebbero propagate da sterpaglie nei pressi del condominio e sono arrivate a minacciare alcuni appartamenti, tanto da costringere alla fuga alcuni condomini. Non si registrano feriti.