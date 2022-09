Catania, Niko Pandetta in testa alla classifica dei brani tren su Youtube

Il neomelodico convertito alla trap Niko Pandetta domina la classifica dei brani piu' trend della settimana in Italia su YouTube piazzando in prima e seconda posizione ben due brani: "Puttana la galera" e "Ferro Fa Retata"; all'artista catanese la scorsa settimana e' stata negata la possibilita' di esibirsi nella propria citta' a causa di un Daspo di un anno applicato dal questore di Catania per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per l'esaltazione che farebbe nei suoi testi di contesti criminali e mafiosi; l'artista in una recente intervista si e' difeso sostenendo di essere stato un criminale, mai un mafioso contro la legalita' e lo Stato. Gradino piu' basso del podio occupato da Annalisa con il nuovo singolo "Bellissima".