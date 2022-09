Regionali, 'Giovani Rosolinesi' e 'Insieme per Rosolini': il nostro voto per il "bene Comune"

Azione di governo cittadino condivisa e le imminenti elezioni regionali. E’ la sintesi di un vertice di maggioranza che si è tenuto a Rosolini, tra i leader dei due Movimenti che hanno vinto 11 mesi fa le elezioni amministrative, ‘Giovani Rosolinesi’ ed ‘Insieme per Rosolini’.

I due gruppi sono più uniti e compatti che mai, nonostante i tentativi di dividerli, approfittando delle elezioni Regionali.

I due partiti hanno ribadito il massimo sostegno al sindaco, agli assessori in carica ed a tutta la governance, perché – è scritto in una nota – dal giorno dell’insediamento ‘Giovani Rosolinesi’ ed ‘Insieme per Rosolini’ lavorano per il “bene Comune”. “Alcuni mesi fa – dice Giovanni Spadola – fondatore di ‘Giovani Rosolinesi – avevamo deciso che il gruppo unito e compatto avrebbe espresso un candidato alle Regionali. La disponibilità di un nostro esponente, però, è stata tardiva e non ci ha permesso di inserirlo in una lista che avrebbe superato lo sbarramento del 5 per cento. Eravamo pronti ad una competizione elettorale per vincerla e non per partecipare. Non è stato possibile per sopravvenuti impegni di lavoro del nostro candidato. Non mancheranno altre occasioni politiche per rappresentare fuori da Rosolini il nostro progetto. Con Peppe Agricola, fondatore di ‘Insieme per Rosolini’, abbiamo deciso di lasciare libertà di voto e di coscienza ai nostri consiglieri e assessori. Restiamo tuttavia dell’idea che la nostra forza elettorale non dovrà essere sprecata. I nostri voti andranno al candidato alle Regionali che si impegna a proseguire il nostro progetto di “Bene Comune’ e di rinnovamento, pure all’Assemblea regionale siciliana.