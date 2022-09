Siracusa, illuminazione pubblica vie cittadine: affidato il servizio

Attivato il nuovo servizio di illuminazione pubblica delle vie cittadine di Siracusa che sarà curato dalla società Enel-X. Il servizio include, oltre alla fornitura di energia elettrica, la gestione e la conduzione degli impianti, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; gli interventi di riqualificazione energetica, di innovazione tecnologica e di adeguamento normativo.

L’affidamento del servizio segue la “Convenzione per l’affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” attivata lo scorso anno da Consip con la società Enel Sole Srl.

“Si tratta quindi, com’è ovvio, di un appalto che presenta notevoli complessità, per cui è fisiologico che si manifesti qualche disservizio, soprattutto in fase di avvio. Sarà pertanto cura degli uffici monitorare l’operato del nuovo gestore, al fine di ridurre al minimo i disagi per l’utenza”: lo dichiara l’assessore Giuseppe Raimondo che aggiunge: “Ogni cittadino potrà segnalare eventuali criticità al numero verde 800 901 050, ricevendo un numero identificativo che consente di tracciare l’iter della richiesta e i tempi di intervento. Si confida che questa modalità diffusa di controllo possa consentire una più rapida entrata a regime dell’appalto e quindi, in definitiva, un rapido innalzamento del livello del servizio fornito alla cittadinanza”.