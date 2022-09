Trasporto dei turisti a Siracusa, sequestrati 3 'Ape calesse' senza licenza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, unitamente a personale della Polizia Municipale e dell’Azienda Sanitaria Provinciale, hanno effettuato controlli all’interno di alcuni esercizi pubblici e per il contrasto del trasporto abusivo di turisti su “ape calessino”.

L’attività ha portato a contestare violazioni amministrative per alcune migliaia di euro a due attività di ristorazione per l’occupazione del suolo pubblico e l’istallazione di pubblicità senza autorizzazione. Un terzo locale, invece, a seguito di controllo fonometrico eseguito con l’ARPA, è stato sanzionato per 2.000,00 euro a causa del superamento dei valori limite delle sorgenti sonore.

Nel corso del servizio sono state altresì controllate 16 ape calessino adibite al trasporto dei turisti e 74 persone. Tre mezzi sono stati sequestrati perché privi della licenza per il trasporto di turisti e in due casi condotti da soggetti non muniti del titolo abilitativo.