Pallavolo, allenamento congiunto a Vibo Valentia con la Tonno Callipo per l'Avimecc Modica: buone indicazioni

Primo allenamento congiunto mercoledì pomeriggio per la Volley Avimecc Modica che a un mese esatto dall'inizio del campionato di serie A3, inizia a fare le prove generali per testare il grado di crescita del roster, che rinnovato in buona parte, ha come obiettivo di migliorare quanto di buono fatto nelle passate stagioni nel campionato di Terza Serie.

I ragazzi di coach Giancarlo D'Amico sono stati ospiti al “PalaValentia” della Tonno Callipo (nella foto), formazione di A2 che punta senza nascondersi al ritorno in Superlega da dove è retrocessa alla fine della scorsa stagione.

Un allenamento congiunto che è stato molto proficuo per lo staff tecnico per capire dove bisogna lavorare maggiormente per migliorare resa e condizioni in generale di tutto il gruppo

“Sapevamo delle difficoltà di approccio di questi tipi di allenamento con una delle formazioni più importanti della serie A2 – ho dichiarato a fine allenamento coach Giancarlo D'Amico – avevo chiesto ai ragazzi di affrontare nel campo i problemi e cercare di individuare subito la strada per cercare di risolverli. Nella prima parte ci siamo riusciti poco, ma credo che il merito sia principalmente di Vibo Valentia che con il loro servizio ci ha lasciato poco spazio per organizzare una linea di ricezione che ha avuto qualche difficoltà. Poi - continua – nel resto dell'allenamento siamo riusciti a fare gioco anche con delle situazioni importanti e ben orchestrate dai nostri palleggiatori e abbiamo ritrovato il giusto equilibrio. Quindi - conclude D'Amico - abbiamo avuto delle indicazioni importanti che ci lasciano ben sperare e che ci daranno dei temi importanti da affrontare durante i prossimi allenamenti congiunti che abbiamo in programma da qui all'inizio della stagione”.

Intanto la squadra, riprende a lavorare al “PalaRizza”, mentre sabato 10 settembre è in programma sempre al “PalaRizza”, il secondo allenamento congiunto con i parigrado della FarmItalia Catania.