Palazzolo Acreide, "The Bass Gang" in concerto al Complesso Vaccaro

Un concerto che si preannuncia imperdibile, con quattro maestri d’orchestra che presenteranno un eclettico repertorio di brani. Domenica 11 settembre, per un nuovo appuntamento con la stagione 2022 dell’Associazione Culturale Mascagni di Palazzolo, il Cortile del Complesso Vaccaro ospiterà alle 20 il concerto del “The Bass Gang”.

A esibirsi saranno Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Andrea Pighi, Antonio Sciancalepore. I musicisti hanno alle spalle numerose collaborazioni e partecipazioni a prestigiosi festival italiani e internazionali. Essi provengono dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da quella del Maggio Musicale Fiorentino. “The Bass Gang” è stata protagonista di tournée negli Stati Uniti, Portogallo, Paesi Baltici, Germania e dal 2002 regolarmente tutti gli anni in Giappone e Korea.

Il quartetto è composto da quattro contrabbassi, strumenti da sempre considerati pesanti e poco agili. Il quartetto si propone, dunque, di mostrare la varietà delle gamme sonore e la ricchezza di ottave ed armonici che questi strumenti riescono a produrre. Il repertorio spazia dal classico al rock, da Mozart a Domenico Modugno, passando per il latino-americano.