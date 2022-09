Floridia in Comune sta con Carta, Di Mauro gli fa incontrare gli imprenditori

Nino Di Mauro, leader di 'Floridia in Comune' scende in campo per le Regionali. Non si sposta più di tanto dall'area centrista e sposa il progetto politico del sindaco di Melilli, Peppe Carta. Sul primo cittadino candidato nell'Mpa, si gioca la scommessa del trionfo elettorale e lo avrebbe seguito anche se fosse stato candidato nel Pd. Tra Di Mauro e Carta c'è empatia e forse progetti politici futuri , anche se Di Mauro, a Floridia ha sempre ha sempre detto di essersi "stancato di fare politica". Carta in questa circostanza è stato più forte del suo pensiero. Così per stasera alle 20, Di Mauro ha organizzato una riunione pro Carta con un gruppo di imprenditori locali. L'appuntamento è a Villa dei 7 Ulivi alla periferia di Floridia.