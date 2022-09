Colto da un malore al rientro da Catania: morto un camionista di Floridia

Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio verso le 17 sulla strada statale 114. Marcello Alderuccio, 60 anni, camionista presso la ditta "Cultrera Demolizione" a bordo del proprio mezzo stava rientrando a Floridia, proveniente da Catania. L'uomo ha accusato un malore e si è fermato su una corsia d'emergenza. Ha fatto in tempo a telefonare alla famiglia, chiedendo aiuto al 118. I soccorritori, però, non hanno fatto in tempo a sottrarlo alla morte. Quando sono arrivati sul posto che era stato segnalato, il cuore di Alderuccio aveva cessato di battere. Sul posto è intervenuta la polizia che ha informato l'autorità giudiziaria del decesso. La salma è stata ricomposta e trasferita nel salone del commiato dell'agenzia San Francesco di Floridia. Marcello Alderuccio lascia la moglie, 3 figli e 2 nipotine. I funerali verranno celebrati sabato 10 settembre alle 9 in chiesa Madre a Floridia.