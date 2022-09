Via libera dalla Regione alla Sagra del Mosto a Rosolini

Torna la Sagra del Mosto a Rosolini. L'amministrazione Spadola incassa il sì dalla Regione siciliana a promuovere l'evento che si terrà in autunno, il prossimo 8 e 9 ottobre. Era stata la giunta municipale a deliberare la manifestazione nella seduta dello scorso 27 luglio, presentando conseguentemente la proposta progettuale per la realizzazione della XXIV Sagra del Mosto. L'assessorato alle Politiche Agricole della Regione siciliana ha così concesso al Comune di Rosolini un contributo di 35 mila uro per potere svolgere l'iniziativa. La Regione ha imposto una serie di direttive per la Sagra di ottobre a Rosolini. Dalla promozione dell'evento, all'esposizione di prodotti tipici enogastronomici. Soddisfatto il sindaco Giovanni Spadola per il sostegno della Regione. "Abbiamo fatto l'impossibile per garantire il ritorno della Sagra -dice il primo cittadino - Si era fermata per la pandemia, ma l'abbiamo voluta con forza, anche per non fermare una tradizione che va avanti da più si un quarto di secolo. La città - conclude Spadola - è pronta ad accogliere migliaia di visitatori nei due giorni della manifestazione. Sarà un'altra boccata d'ossigeno per l'economia locale".