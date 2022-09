Maxirissa tra due famiglie a Vittoria, cinque arresti: ferito un carabiniere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria sono intervenuti la notte del 3 settembre per una violenta rissa tra familiari, scaturita per l’erroneo convincimento di uno dei partecipanti in merito alla collocazione di un sacchetto di immondizia davanti alla porta d’ingresso della propria abitazione. I militari hanno dovuto fronteggiare una situazione di particolare violenza dovuta, tra l’altro, ad uno stato d’ira alimentato da precedenti ostilità. Durante la lite sono stati utilizzati diversi corpi contundenti tra i quali, martelli da carpentiere per danneggiare le auto dei contendenti e uno scivolo da giardino in plastica dura, lanciato dal 2° piano dell’abitazione di una delle persone coinvolte: lo scivolo ha colpito alla testa uno dei Carabinieri intervenuti. Cinque gli arrestati, di età compresa tra i 60 e i 30 anni, sono stati posti ai domiciliari.