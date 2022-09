Calatabiano: non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge, arrestato 18enne

I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno arrestato in flagranza di reato per “Resistenza a Pubblico Ufficiale” un 18enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari, ad un “posto di controllo” in località San Marco, hanno fermato il neo patentato mentre conduceva la propria Smart. Tuttavia il giovane, nel momento in cui i Carabinieri si sono avvicinati al veicolo per effettuare il controllo documentale, ha inserito la marcia, allontanandosi a gran velocità.

Schivata l’automobile, i militari sono quindi posti all’inseguimento del fuggitivo, che a causa dell’elevata velocità e dell’inesperienza alla guida, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Il ragazzo, rimasto illeso, ha quindi provato a fuggire a piedi, venendo tuttavia bloccato dai Carabinieri subito dopo essere uscito dall’abitacolo.