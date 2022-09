Agenti del Commissariato di Polizia di Noto, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in contrada Zupparda, nei pressi dello stadio comunale, due autovetture (una Fiat Panda ed una Fiast 500) che, da accertamenti, sono risultate rubate a Siracusa. I due veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Sono in corso indagini per individuare i responsabili del furto.